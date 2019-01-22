Мы молимся: в "Кардиффе" сделали заявление о пропавшем Сале



В "Кардифф Сити" выступили с официальным заявлением по поводу пропажи самолета, на котором летел аргентинский нападающий Эмилиано Сала, перешедший в команду несколько дней назад.

"Нас потрясла новость о пропаже самолета. Мы ждали Салу Кардиффе вчера вечером. Сегодня должен был быть его первый день в команде. Руководство клуба очень переживает из-за сложившейся ситуации.

Мы решили прекратить тренировки, так как мысли команды, руководства и всего клуба связаны с Салой и пилотом. Мы продолжаем молиться о получении хороших новостей", - говорится в заявлении "Кардиффа", опубликованном на официальном сайте клуба.

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