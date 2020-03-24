"Мы не болеем, проспиртованы все": Дзюба высказался о коронавирусе в России

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о ситуации с коронавирусом на территории России.

"Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всё нипочём. Пока не рубанёт как следует, не дойдёт максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!" - сказал Дзюба.

По официальным данным, в России коронавирусом заболели 438 человек.

РПЛ официально приостановлена до 10 апреля, но фактически матчи могут возобновиться только через две недели после указанного срока.

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