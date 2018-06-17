Мы не боялись проиграть: тренер Мексики раскрыл секрет победы над Германией
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу над Германией (1:0) в матче Чемпионата Мира-2018.
"У нас был тактический план, который мы разработали шесть месяцев назад. У нас всегда было два быстрых игрока на флангах. Лосано – наш быстрейший игрок. В первом тайме нам удалось грамотно обороняться и убегать в контратаки.
В первом тайме мы были лучше. Германия всегда при плохом счете делает такие замены, как сегодня. Мы были к этому готовы. Были готовы к выходу Гомеса", - приводят слова Осорио российские СМИ.
"У нас молодой состав, это будущее мексиканского футбола. Хочу посвятить этот результат нашим болельщикам, которые очень помогли нам в Москве. Думаю, количество болельщиков дальше увеличится.
Сегодня мы не боялись проиграть, мы были очень мужественны. Мы играли на очень высоком уровне с чемпионами мира. Посвящаю победу мои родителям и мои друзьям, которые всегда меня поддерживают", - добавил специалист.
Не пропустите: Мексика сенсационно обыгрывает действующего чемпиона мира - сборную Германии. | http://soccernews.ru
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|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
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|О
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|Хорватия
|1
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|О
|1
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
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|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0