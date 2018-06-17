Мы не боялись проиграть: тренер Мексики раскрыл секрет победы над Германией



Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу над Германией (1:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"У нас был тактический план, который мы разработали шесть месяцев назад. У нас всегда было два быстрых игрока на флангах. Лосано – наш быстрейший игрок. В первом тайме нам удалось грамотно обороняться и убегать в контратаки.

В первом тайме мы были лучше. Германия всегда при плохом счете делает такие замены, как сегодня. Мы были к этому готовы. Были готовы к выходу Гомеса", - приводят слова Осорио российские СМИ.

"У нас молодой состав, это будущее мексиканского футбола. Хочу посвятить этот результат нашим болельщикам, которые очень помогли нам в Москве. Думаю, количество болельщиков дальше увеличится.

Сегодня мы не боялись проиграть, мы были очень мужественны. Мы играли на очень высоком уровне с чемпионами мира. Посвящаю победу мои родителям и мои друзьям, которые всегда меня поддерживают", - добавил специалист.

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