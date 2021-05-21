"Мы не покупаем игроков": в тульском "Арсенале" раскрыли особенности трансферной политики

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"Мы не покупаем игроков": в тульском "Арсенале" раскрыли особенности трансферной политики

Фото твиттер Sport.ru

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о трансферной политике клуба.

"Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском "Арсенале". И потом возвращаются в свои клубы. Всё это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.

Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя. При этом за счёт бюджета клуба мы ещё умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру", - сообщил Аджоев.

В прошедшем сезоне РПЛ "канониры" финишировали на 14-м месте в РПЛ и до последнего тура рисковали вылететь в ФНЛ.

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