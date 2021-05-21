"Мы не покупаем игроков": в тульском "Арсенале" раскрыли особенности трансферной политики
Фото твиттер Sport.ru
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о трансферной политике клуба.
"Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду. То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском "Арсенале". И потом возвращаются в свои клубы. Всё это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы, по сути, вынуждены были собирать новую команду.
Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя. При этом за счёт бюджета клуба мы ещё умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру", - сообщил Аджоев.
В прошедшем сезоне РПЛ "канониры" финишировали на 14-м месте в РПЛ и до последнего тура рисковали вылететь в ФНЛ.
Не пропустите: Кононов близок к возвращению в клуб РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ
-
Тренер "Боруссии" Д Терзич привлёк внимание трёх клубов АПЛ
-
Боккетти посетил стадион "Спартака" во время визита в Москву
-
Лео Мессо подписал контракт с "Арсеналом"
-
Буяльский не поможет сборной Украины на Евро-2020
-
Футболист ЦСКА 4 месяца скрывал рождение ребёнка
-
Кьеллини зовут в МЛС
-
"Мы не покупаем игроков": в тульском "Арсенале" раскрыли особенности трансферной политики
-
"Наполи" определил трёх кандидатов на замену Инсинье
-
Ракитич высказался о результативности Месси
-
Карпин жёстко ответил фанату "Ростова" в инстаграме
-
РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов
-
Главные новости дня: 20 мая
-
Пиоли и Мальдини организовали барбекю для футболистов "Милана" перед матчем с "Аталантой"
-
Павлюченко сравнил АПЛ и РПЛ
-
Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной"
-
"Брюгге" выиграл чемпионат Бельгии
-
Хохлов прокомментировал слухи о назначении в "Ротор"
-
Колумбия лишится права проведения Кубка Америки
-
"Милан" рассматривает Мхитаряна и еще двух игроков на замену Чалханоглу