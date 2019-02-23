Мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире: тренер "Севильи" мощно высказался о Месси

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин рассказал, что думает о проигрышном матче против "Барселоны". Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Напомним, в этом встрече капитан каталонской команды Лионель Месси оформил хет-трик.

"Мы не понимали, как остановить лучшего игрока в мире. Когда Месси играет с нами, он очень мотивирован . Его невозможно остановить.

Чтобы играть с "Барселоной" необходимо выкладываться на все 100 процентов. мы смело играли, шли на риск, однако это сработало против нас, так как у нас закончился бензин", - сказал Мачин.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

"Барселона" с 57 баллами занимает лидирующую позицию Примеры. "Севилья", набрав 37 очков, расположилась на 5 месте.

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