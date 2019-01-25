Мы никого не боимся: Эррера мощно высказался о "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера рассказал, чего ждет от матча 1/16 финала Кубка Англии с "Арсеналом", который пройдет сегодня, 25 января.

"Разумеется, Премьер-лига - главная цель для всех. Но выигрывать трофеи всегда приятно, "МЮ" всегда борется за титулы. Мы не собираемся выбывать из соревнования. Мы многого ждем от Кубка Англии.

Мы никого не боимся. Я считаю, что у нашей команды есть все качества, чтобы победить любого", - сказал игрок.

"МЮ" занимает 6 место в АПЛ, имея в активе 44 очка.

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