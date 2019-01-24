Мы откатились назад - это позор: Кулибали ярко высказался о проблеме расизма
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал, что думает о проблеме расизма в мире и футбола. Об этом сообщает Football Italia.
Игрок подвергся расистским оскорблениям во время матча 18-го тура серии А с "Интером" (0:1). В адрес Кулибали с трибун выкрикивали обезьяньи уханья.
"Меня поддерживает моя семья, это очень важно для меня. Семья - важная часть в моей жизни и я рад, что они всегда со мной. Мне также писали друзья и люди, которых я не знаю лично.
Я думаю, что все равны. Мир достиг большого прогресса, но тот факт, что мы все еще боремся с расизмом значит, что мы чуть откатились назад, и это позор", - сказал Кулибали.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 18 матчах и отметился 1 голевыми передачами.
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|Команда
|М
|О
|1
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|56
|2
|Наполи
|20
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|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8