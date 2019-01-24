Мы откатились назад - это позор: Кулибали ярко высказался о проблеме расизма

1 Теги наполикалиду кулибали

Мы откатились назад - это позор: Кулибали ярко высказался о проблеме расизма

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал, что думает о проблеме расизма в мире и футбола. Об этом сообщает Football Italia.

Игрок подвергся расистским оскорблениям во время матча 18-го тура серии А с "Интером" (0:1). В адрес Кулибали с трибун выкрикивали обезьяньи уханья.

"Меня поддерживает моя семья, это очень важно для меня. Семья - важная часть в моей жизни и я рад, что они всегда со мной. Мне также писали друзья и люди, которых я не знаю лично.

Я думаю, что все равны. Мир достиг большого прогресса, но тот факт, что мы все еще боремся с расизмом значит, что мы чуть откатились назад, и это позор", - сказал Кулибали.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 18 матчах и отметился 1 голевыми передачами.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

У многих " негров" просто слишком много гонора. Лично вижу подобное. Не было бы в мире вы*бистых петушков по типу Погба или Балотелли - расизма было бы гораздо меньше.

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