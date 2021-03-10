"Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду": Диктор стадиона "Порту" высказался о противостоянии с "Ювентусом"
Диктор стадиона "Порту" Фернандо Сауль резко высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов.
"Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он сделал на "Драгау". Какая гордость! Это "Порту"! Карнавал в Мурарии! Жду видео от Долорес (мама Роналду - прим. Soccernews.ru) и от его беззубой семьи", — цитирует Сауля Record.
Отметим, что Роналду является воспитанником лиссабонского "Спортинга" - принципиального соперника "Порту" в чемпионате.
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