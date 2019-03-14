Мы победим: Эвра показал переписку с Роналду до матча "Ювентус" - "Атлетико"
Бывший защитник "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра сообщил, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был уверен в победе над "Атлетико" (3:0) в Лиге Чемпионов еще за несколько дней до матча.
"Мы пройдем дальше, бро. Мы разгромим их", - написал тогда Роналду Эвра.
"Слова Роналду показали его решимость и уверенность в себе. Он лучший игрок в мире. Нам стоит поблагодарить его родителей за то, что они подарили миру такого потрясающего игрока. Он каждый раз доказывает свой уровень", - написал Эвра в Инстаграме.
Напомним, что Роналду отметился хет-триком в матче "Ювентус" - "Атлетико" и вывел свою команду в четвертьфинал.
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