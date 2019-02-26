Мы радуемся, когда они проигрывают: Гвардиола высказался о противостоянии с "Ливерпулем"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаливерпуль

Мы радуемся, когда они проигрывают: Гвардиола высказался о противостоянии с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о противостоянии своей команды с "Ливерпулем" в АПЛ. Об этом сообщает AS.

"Они пока что лучше нас, так как лидируют в турнирной таблице. Они лучше всех остальных. Мы сфокусированы на себе, но мы наблюдаем за ними и радуемся, когда они проигрывают. Я думаю, что "Ливерпуль" счастлив, когда мы проигрываем. Тоже с "Тоттенхэмом" и остальными", - сказал тренер.

На данный момент подопечные Гвардиолы отстают от "Ливерпуля" в турнирной таблице чемпионата Англии на один балл.

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