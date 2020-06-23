"Мы с ним не в одной команде". Кикнадзе раскритиковал Семина

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе подверг критике бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

"Мы с Юрием Павловичем не в одной команде. Это некорректное заявление с его стороны. Совсем не готов делить с ним ответственность! Если главный тренер считает, что в одиночку способен решать все вопросы, не хочет играть в командную игру, намерено изолирует от клуба ее главную команду и "очерчивает свою территорию" — что же к этой командной игре апеллирует при расставании? Когда команда ему сказала — "нет, нам так не надо"?" - приводит слова Кикнадзе «Спорт-экспресс».

Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Новым главным тренером "железнодорожников" стал сербский специалист Марко Николич.

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