Мы самая дружная пара форвардов в России: Зе Луиш рассказал о взаимоотношениях с Адриано
Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью для "Спорт-Экспресса" рассказал с Луисем Адриано.
"До прихода Кононова мы с Адриану нечасто играли вместе. После прихода нового главного тренера пришла другая философия, и мы с Адри стали играть вдвоем. Сначала мы привыкали, однако потом нашли общий язык, разделили функции, и каждый обрел свое место. Но вообще наш футбол - разный. Мы с Адриано точно самая дружная пара форвардов в России", - рассказал футболист.
"Спартак" набрал 28 баллов и занимает 3 место турнирной таблицы.
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