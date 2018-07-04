Мы стали взрослее: Кейн оценил победу сборной Англии над Колумбией

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу своей команды над Колумбией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Меня переполняют эмоции. Мы прекрасно играли, контролировали игру. Не повезло, что пропустили мяч. Но мы много говорили, что такие моменты не должны на нас влиять.

Я очень доволен командой. Сегодня мы стали взрослее. Ребята сыграли просто фантастически — это говорит о нашем огромном настрое. Главное, что мы верили в себя и смогли пройти дальше", - приводят слова Кейна российские СМИ.

"Я горжусь своими голами с пенальти. Я нападающий, моя работа - забивать голы. Этим я помогаю команде побеждать. У нас было несколько пенальти на этом турнире. Я очень горжусь достижением, но хочу забивать еще больше. Нам предстоит большой путь на этом турнире", - добавил форвард.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 Англия сыграет против Швеции.

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