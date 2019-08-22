"Мы сыграли авантюрно": тренер "Краснодара" прокомментировал разгромное поражение от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги Чемпионов

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

"Результат, конечно, не очень комфортный. Это преимущество, наверное, будет сложно отыграть. Если об игре, то первый тайм был равным, хотя "Олимпиакос" реализовал свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Реми Кабелла, наша структура нарушилась. Нам стало сложнее выстраивать игру, переходить к атакующим действиям во втором тайме.

После счёта 2:0 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям, так как противостояние состоит из двух матчей, но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. "Олимпиакос" использовал свои сильные стороны, хорошая игра, поздравляю их.

Недооценка? Совсем нет, мы понимали, что нас ждёт сложный матч. Просто футбол такая игра, что автор первого гола имеет преимущество в тактике. "Олимпиакос" использовал эту тактику. После двух пропущенных нам нужно было перестроится и сыграть более закрыто, но мы не сделали этого", - сказал Матвеев.

Напомним, что "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" со счётом 4:0, забив три гола в последние 15 минут встречи.

Ответный матч состоится в России 27 августа. Победить пары получит путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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