"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго
Фото твиттер Филиппа Папенкова
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выступил против натурализации центрального защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
"Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 миллионов живёт в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной, поэтому косметическую меру в виде возможного приглашения Жиго уже воспринимаю нормально. Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мёртв. Жиго безусловно поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.
Всё будет зависеть от нового главного тренера. Нужен ли ему Самюэль в сборной или нет. Будем честны, защитников уровня Жиго у нас практически нет. Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путём посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах", - сказал Канчельскис.
27-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, в сборную Франции он не вызывался.
Не пропустите: Жиго высказался о возможной натурализации. | http://soccernews.ru
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