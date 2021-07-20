"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго

Фото твиттер Филиппа Папенкова

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выступил против натурализации центрального защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

"Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 миллионов живёт в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной, поэтому косметическую меру в виде возможного приглашения Жиго уже воспринимаю нормально. Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мёртв. Жиго безусловно поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.

Всё будет зависеть от нового главного тренера. Нужен ли ему Самюэль в сборной или нет. Будем честны, защитников уровня Жиго у нас практически нет. Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путём посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах", - сказал Канчельскис.

27-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, в сборную Франции он не вызывался.

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