Мы уверены в себе: Гвардиола ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке".

Матч пройдет завтра, 20 февраля, в Гельзенкирхене.

"Лига чемпионов - особенный турнир. Все участники очень сильны, поэтому нужно следить за своими эмоциями. Конечно, иногда приходится переживать плохие моменты, однако мы уверены в себе и стремимся к лучшему", - рассказал Гвардиола.

"Ман Сити" в АПЛ занимает лидирующую позицию, "Шальке" в чемпионате Германии расположился на 14 строчке.

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Ответный матч между состоится 12 марта в Манчестере.