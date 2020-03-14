"Мы все умрем!" Фанаты "Зенита" оригинально отреагировали на коронавирус

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"Мы все умрем!" Фанаты "Зенита" оригинально отреагировали на коронавирус

Болельщики петербургского "Зенита" отреагировали на китайский коронавирус COVID-19, переделав слова песни группы "Сплин".

"Мы все умрем", - спели фанаты, вывесив баннер с текстом "Мы все больны футболом и за "Зенит" умрем" на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом".

После первого тайма "Зенит" выигрывает со счетом 4:0. Дублем отметился Сердар Азмун, еще по голу забили Артем Дзюба и Малком.

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