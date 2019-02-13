Мы заслужили победу на "Олд Траффорд": Тухель подвёл итоги матча с "Манчестер Юнайтед"

Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал гостевую победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы провели очень хороший матч. Команда действовала сосредоточенно. Футболисты играли плотно и агрессивно, но при этом были спокойны и внимательны. Мы контролировали большую часть игры, владели мячом. Мы заслужили победу на "Олд Траффорд", поздравляю свою команду. Но это всего лишь первый тайм. Нам ещё играть на "Парк де Пренс" - приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ на выезде обыграл "МЮ" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 6 марта в Париже.

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