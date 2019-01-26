Мы заслуживали большего: Эмери прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "МЮ"

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Мы заслуживали большего: Эмери прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "МЮ"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о поражении его команды "Манчестер Юнайтед" (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии, утверждает BBC.

"У них была мощная реализация на протяжении всего времени. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Поэтому такой результат. "МЮ" сейчас в хорошей форме. Но мы не заслужили такой результат, несмотря на то, что мы проиграли, я доволен. 

Сейчас наша цель - Премьер-лига. Мы хотим сделать акцент на этом турнире", - сказал тренер. 

"Арсенал" занимает 5 место в АПЛ, набрав 44 очка.

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