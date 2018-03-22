Мяч с символикой ЧМ-2018 отправили в космос
Пилотируемый корабль "Союз" с символикой Чемпионата Мира по футболу отправился на МКС.
Кроме астронавта Роскосмоса Олега Артемьева, в экипаж вошли астронавты NASA Эндрю Фойстела и Ричард Арнольд.
Они привезут на орбиту мяч чемпионата и талисман – волка Забиваку.
Читайте: Сербия не рассматривает вопроса бойкота Чемпионата Мира в России . | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче
-
Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
-
Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
-
Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
-
Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
Лента новостей
-
Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"
-
Болт считает себя круче Месси
-
Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"
-
"Реал" определился с ценой на Бэйла
-
Мотта дисквалифицирован на три матча
-
"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
-
Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
-
Буффон сравнил Роналду и Месси
-
"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека
-
Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
-
Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"
-
Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"
-
Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство
-
Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу
-
Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги
-
"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"
-
В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов
-
Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0