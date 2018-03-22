Мяч с символикой ЧМ-2018 отправили в космос

Пилотируемый корабль "Союз" с символикой Чемпионата Мира по футболу отправился на МКС.

Кроме астронавта Роскосмоса Олега Артемьева, в экипаж вошли астронавты NASA Эндрю Фойстела и Ричард Арнольд.

Они привезут на орбиту мяч чемпионата и талисман – волка Забиваку.

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