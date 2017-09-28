Мяч, забитый Фернандо в ворота "Ливерпуля", может быть признан лучшим голом 2-го тура Лиги Чемпионов

Мяч, забитый полузащитником московского "Спартака" Фернандо в ворота английского "Ливерпуля", может быть признан лучшим голом 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Также за звание самого красивого результативного действия поборются: Скот Синклейр ("Селтик", гол "Андерлехту"), Эдинсон Кавани (ПСЖ, гол "Баварии"), Гарет Бэйл ("Реал", гол дортмундской "Боруссии") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", гол "Шахтеру").

Напомним, вчера ЦСКА разгромно уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru