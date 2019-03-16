Мясорубка в Серии А: "Сампдория" переиграла "Сассуоло" со счётом 5:3
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на выезде одержала яркую победу над "Сассуоло".
Генуэзцы на "Читта-дель-Триколоре" отгрузили сопернику пять мячей, на что хозяева поля ответили тремя голами.
"Сассуоло" – "Сампдория" - 3:5
Голы: Дефрель, 15 - 0:1, Квальярелла, 36 - 0:2, Бога, 38 - 1:2, Линетти, 39 - 1:3, Прат, 46 - 1:4, Данкан, 63 - 2:4, Габбьядини, 72 - 2:5, Эль-Бабакар, 90 - 3:5.
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Демирал, Феррари, Лирола, Джуричич (Локателли, 46), Данкан, Ди Франческо (Эль-Бабакар, 46), Бога, Берарди, Сенси.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Андерсен, Экдаль (Роналду Виейра, 87), Прат, Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Сау, 84), Дефрель (Янкто, 67).
По итогам этого матча "Сампдория" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, а "Сассуоло" - 12-е.
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|27
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|27
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|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
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|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
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|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
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|12
|Сассуоло
|28
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|13
|Дженоа
|27
|30
|14
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|30
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|Удинезе
|26
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|16
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|Эмполи
|27
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