"Мыльная опера по-барселонски": "блаугранас" выставили на трансфер семерых игроков, приглашение новых футболистов под большой угрозой

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"Мыльная опера по-барселонски": "блаугранас" выставили на трансфер семерых игроков, приглашение новых футболистов под большой угрозой

"Барселона" вынуждена массово продавать игроков. Уже в этом сезоне прибыли каталонского клуба уменьшатся минимум на 120 млн евро. Если же сезон так и не доигрывают, а его восстановление снова отложили (теперь на вторую половину июня), то сумма убытков вырастет до 260 млн. По оптимистическому сценарию в сезоне 2020/21 Барса потеряет от 30 до 120 млн. Если же трибуны не откроют хотя бы частично, а телевидение и спонсоры также значительно сократят свои вливания, клуб рискует зайти в минус 270-450 миллионов евро относительно предыдущих лет. В испанском футболе нет никого, кто бы потерял больше из-за пандемии коронавируса. На этом фоне не странными кажутся трансферные слухи о большой распродаже, которые в очередной раз запускают каталонские СМИ. Sport вышел на днях с обложкой о "горячем покере" "Барсы". Клуб, у которого на контракте вместе с арендованными и новичками находятся 35 игроков первой команды, просто должен продавать. Приоритет – омоложение состава и уменьшения платежной ведомости, то есть продажа игроков с большими контрактами, которых можно отпустить. При этом клуб не отказывается от трансферов на усиление команды. Реальным планом распродажи директорат "блаугранас" считает 140 млн евро, которые можно получить, отпустив 7 игроков.

На трансфер выставлены: Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Карлес Аленья и Рафинья. Этих футболистов также могут использовать в рамках обмена с другими клубами. Кроме того, каталонские боссы рассчитывают хорошо заработать на Тодибо, который сейчас находится в аренде в "Шальке". Французского центрбека, который не сыграл и 10 матчей за "Барселону", планируют продать в АПЛ за хороших 25 млн евро, а купили только за 1. Не могут чувствовать себя спокойно и такие звездные исполнители, как Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Артур и Филипе Коутинью. Впрочем, шансы на их продажу не очень большие. Барса готова расстаться с дорогими французами и бразильцами лишь в том случае, если получит "предложение, от которых не отказываются", а это где-то на уровне их более чем стомиллионных трансферов. Артур же сам признался, что желает остаться и достичь прогресса на "Камп Ноу". На усиление команды Сетьена определили трио чемпионата Италии плюс одну интересную альтернативу. Это Форвард Интера Лаутаро Мартинес, подписать которого будет труднее и дороже, а также защитник и хавбек "Ювентуса" Де Шильо и Пьянич.

Интересно, что того же Ракитича "Барселона" продает уже добрых 2 года. Он забил 34 гола и отдал 41 ассист за 299 матчей – практически ровно столько же, сколько в "Севилье", но там за вдвое меньшее количество игр. Вице-чемпиону мира 2018 эти постоянные продажи уже изрядно надоели. Во всяком случае, можно представить психологическое состояние футболиста, который всегда имеет статус "на выход". Хотя Иван пока молчит и пытается из последних сил держаться дипломатом. В то же время Ракитич смело заговорил о возможности вернуться в "Севилью", где его ценили гораздо больше. После того, как команде снова разрешили тренироваться, именно 32-летний хорват стал лидером каталонцев по скорости восстановления при постоянной физической нагрузке. В общем тренеры оказались поражены формой своих игроков, которые времени на карантине не тратили и выглядят уже вполне готовыми к выходу на поля Примеры. Двое лидеров по важным показателям также выставлены на трансфер. Семеду пробегал больше всего метров на высокой скорости. Видаль пробежал самое большое расстояние с высокой метаболической мощностью. Чилийского Артуро каталонцы оценили в очень скромные 15 млн евро. Для сравнения, 21-летнего Мусса Ваге продали за 8-15 млн, а вечно перспективный и травмирован Рафинья пошел бы с молотка за целых 16. За игрока же сборной Португалии "Барса" надеется выручить 50 млн евро. Семеду якобы даже находится на радаре таких грандов, как "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ювентус", "Бавария" и "Интер". Где-то рядом и Жуниор Фирпо (ожидаемая цена – 30 млн евро), который так и не стал должной альтернативой Альбы.

"Барселона" уже пыталась избавиться от балласта в прошлые годы, но в итоге штат только раздували. Не будет большой сенсацией, если и сейчас не все получится. А уже в ближайшие месяцы нас, похоже, ждет новая сага. Каталонские СМИ вместе с журналистом La Gazzetta dello Sport рапортуют, что после отказа "Баварии" от выкупа Коутиньо "Ньюкасл" вышел на тропу переговоров. Единственным защитником экс-звезды "Ливерпуля" на "Камп Ноу" остался главный тренер. Однако Сетьена вряд ли послушают, если шейхи пришлют заманчивое предложение. Другие главные вопросы лета – что будет с Лаутаро и Пьяничем. "Интер" уже отказался продавать Мартинеса за 50 млн евро плюс Видаль и Фирпо, но и сам аргентинец не желает продлевать контракт с миланцами. Если же не удастся договориться с "Ювентусом" по Пьяничу, то поедут в "Бетис". Эрик Абидаль, как говорят испанские СМИ, может убедить своего земляка Фекира перейти в "Барселону". Чемпион мира 2018 стал новой альтернативой прихода Пьянича. Ну а пока следим за новостями дальше! Мыльная опера с трансферами "Барселоны" настолько мыльная, что не исключено появление новых подробностей уже в ближайшем будущем!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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