Мысли позитивные: игрок "Спартака" оценил шансы "красно-белых" на чемпионский титул



Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что у его команды есть шансы стать чемпионом России в этом сезоне.

"Мысли у нас самые позитивные, хотим догнать "Зенит". Но нет такого, что каждый день ходим и думаем, как там "Зенит", чего там он. В первую очередь думаем о своей игре, а там будем смотреть. Думаю, все досягаемо. Тема чемпионства не закрыта. Мы не то что ночами об этом разговариваем, но уверены, что сможем", – приводят слова Реброва российские СМИ.

После 19 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков. При этом, у "красно-белых" есть игра в запасе.

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