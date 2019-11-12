"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" поборются за 17-летнего французского таланта

"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Атлетико" провляют интерес к полузащитнику "Ренна" Эдуардо Камавинге, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английский и испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Ренн" оценивает его 30 миллионов евро.

17-летний Камавинга является воспитанником "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за французский 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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