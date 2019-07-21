"МЮ", "Челси" и "Арсенал" поборются за хавбека киевского "Динамо"
Английские клубы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм" проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко, сообщает Сaughtoffside.
По данным источника, англичане рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то украинец будет отдан в аренду, так как в ближайшее время не сможет получить разрешение на работу в Англии.
20-летний Шапаренко выступает за "Динамо" с 2015 года. Всего за киевский клуб он провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Контракт хавбека с клубом из столицы Украины действует до лета 2023 года. За сборную Украины он провел 4 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16