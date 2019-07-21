"МЮ", "Челси" и "Арсенал" поборются за хавбека киевского "Динамо"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондончелсидинамо киевниколай шапаренко

"МЮ", "Челси" и "Арсенал" поборются за хавбека киевского "Динамо"

Английские клубы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм" проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко, сообщает Сaughtoffside.

По данным источника, англичане рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то украинец будет отдан в аренду, так как в ближайшее время не сможет получить разрешение на работу в Англии.

20-летний Шапаренко выступает за "Динамо" с 2015 года. Всего за киевский клуб он провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Контракт хавбека с клубом из столицы Украины действует до лета 2023 года. За сборную Украины он провел 4 матча.

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