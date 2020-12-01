"МЮ" готов купить Эриксена этой зимой

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"МЮ" готов купить Эриксена этой зимой

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Кристиану Эриксену. Об этом сообщает FootballInsider. 

По данным источника, в "МЮ" намерены усилить линию защиты, поэтому присматриваются к Эриксену. 

Ранее сообщалось, что игрока готов купить "Арсенал", однако футболист не хочет переходить в этот клуб, так как он является прямым соперником "Тоттенхэма", в котором он ранее выступал.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

А еще: Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью| http://soccernews.ru
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