"МЮ" готов купить Эриксена этой зимой
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Кристиану Эриксену. Об этом сообщает FootballInsider.
По данным источника, в "МЮ" намерены усилить линию защиты, поэтому присматриваются к Эриксену.
Ранее сообщалось, что игрока готов купить "Арсенал", однако футболист не хочет переходить в этот клуб, так как он является прямым соперником "Тоттенхэма", в котором он ранее выступал.
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
А еще: Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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