"МЮ" готов выделить 60 миллионов фунтов на трансфер Муссы Дембеле

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"МЮ" готов выделить 60 миллионов фунтов на трансфер Муссы Дембеле

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за переход форварда "Лиона" Муссу Дембеле около 70 миллионов евро. Об этом сообщает Express.

По данным источника, в покупке футболиста заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшер, который трижды отправлял скаутов на матчи "Лиона".

В Дембеле также заинтересован "Челси".

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клубу, скорее всего, придется продать несколько игроков, чтобы справиться с финансовым трудностями из-за пандемии коронавируса.

А еще: Мусса Дембеле хочет перейти в "Челси"| http://soccernews.ru
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