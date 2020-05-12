"МЮ" готов выделить 60 миллионов фунтов на трансфер Муссы Дембеле

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за переход форварда "Лиона" Муссу Дембеле около 70 миллионов евро. Об этом сообщает Express.

По данным источника, в покупке футболиста заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшер, который трижды отправлял скаутов на матчи "Лиона".

В Дембеле также заинтересован "Челси".

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клубу, скорее всего, придется продать несколько игроков, чтобы справиться с финансовым трудностями из-за пандемии коронавируса.

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