"МЮ" готов заплатить за игрока "Барселоны" Фати 153 млн евро

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"МЮ" готов заплатить за игрока "Барселоны" Фати 153 млн евро

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Барселоне" необходимую сумму за вингера Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "красные дьяволы" заплатят каталонскому клубу 153 миллиона евро за трансфер 17-летнего игрока. Отмечается, что эти деньги должны были пойти на покупку хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо, который продлил контракт с немецким клубом.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может обновить контракт Фати, увеличив размер отступных до 400 млн евро.

Футболист находится в системе "сине-гранатовых" с 2012 года. В минувшем сезоне стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды, за которую дебютировал 25 августа 2019 года.

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