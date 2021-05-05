"МЮ" готовит огромную сумму на нападающего сборной Англии

Теги тоттенхэмманчестер юнайтедхарри кейн

"МЮ" готовит огромную сумму на нападающего сборной АнглииФото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхема" Харри Кейн уже этим летом может пополнить состав "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

Как сообщает источник, Кейн хочет покинуть "Тоттенхэм" уже этим летом из-за того, что лондонцы не будут принимать участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Клуб готов отпустить своего лидера за 125 миллионов евро, однако руководство опасается негативной реакции фанатов.

В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл 31 игру, в которых отметился 21 голом и 13 ассистами.

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