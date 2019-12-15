"МЮ" хочет купить Паредеса и Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" хочет купить этой зимой хавбека ПСЖ Леандро Паредеса и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, утверждает The Mirror.

По данным источника, в футболистах заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Общая стоимость игроков - около 144 миллионов евро.

Недавно специалист заявил, что клубу необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в Паредесе также заинтересованы "Ювентус" и "Милан".

Паредес в нынешнем сезоне играл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.У Мартинеса 21 игра за "Интер", 13 голов и три ассиста.

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