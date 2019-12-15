"МЮ" хочет купить Паредеса и Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" хочет купить этой зимой хавбека ПСЖ Леандро Паредеса и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, утверждает The Mirror.
По данным источника, в футболистах заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Общая стоимость игроков - около 144 миллионов евро.
Недавно специалист заявил, что клубу необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в Паредесе также заинтересованы "Ювентус" и "Милан".
Паредес в нынешнем сезоне играл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.У Мартинеса 21 игра за "Интер", 13 голов и три ассиста.
А еще: Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9