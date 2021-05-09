"МЮ" хочет подписать Беллингема

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджуд беллингем

"МЮ" хочет подписать БеллингемаФото: инстаграм Беллингема/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Bild, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Джуда Беллингема, а не Джейдона Санчо.

Журналист Sport1.de, Патрик Бергер подтвердил, что у "МЮ" есть интерес к 17-летнему вундеркинду, однако "Боруссия" не продаст игрока этим летом.

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