"МЮ" хочет подписать Беллингема

Фото: инстаграм Беллингема/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Bild, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Джуда Беллингема, а не Джейдона Санчо.

Журналист Sport1.de, Патрик Бергер подтвердил, что у "МЮ" есть интерес к 17-летнему вундеркинду, однако "Боруссия" не продаст игрока этим летом.

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