"МЮ" и "Арсенал" следят за хавбеком "Гента" Дэвидом

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"МЮ" и "Арсенал" следят за хавбеком "Гента" Дэвидом

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются хавбеком "Гента" Джонатаном Дэвидом, утверждает HLN.

Стоит отметить, что за результатами 20-летнего игрока также следят "Эвертон", "Порту", "Аякс" и другие топ-клубы Европы.

"Гент" готов отпустить Дэвида за 25 миллионов евро.

В бельгийском клубе футболист играет с 2018 года. В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.

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