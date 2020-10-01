"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 матча Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.
"Эвертон" в домашнем матче разгромил "Вест Хэм". "МЮ" оказался сильнее "Брайтона".
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:1)
Голы: Мактоминэй, 44 - 0:1, Мата, 73 - 0:2, Погба, 80 - 0:3.
"Брайтон & Хоув": Стил, Данк, Фелтман, Берн (Сандерс, 81), Бернарду, Уайт, Гросс, Молумби, Макаллистер, Джаханбахш (Мопей, 50), Дьекереш (Троссар, 63).
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Линделеф, Далот, Уильямс, Мата, Фред (Лингард, 81), ван де Бек, Мактоминэй, Игало (Погба, 69), Джеймс (Рэшфорд, 69).
"Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:1 (1:0)
Голы: Калверт-Льюин, 11 - 1:0, Снодграсс, 46 - 1:1, Ришарлисон, 56 - 2:1, Калверт-Льюин, 78 - 3:1, Калверт-Льюин, 84 - 4:1.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Кенни (Коулман, 42), Нкунку, Хамес Родригес, Делф, Сигурдссон, Аллан (Дукуре, 69), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Крессуэлл, Бальбуэна, Джонсон, Нобл, Лансини, Райс, Ярмоленко, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18