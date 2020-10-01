"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 матча Кубка Англии

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"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 матча Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.

"Эвертон" в домашнем матче разгромил "Вест Хэм". "МЮ" оказался сильнее "Брайтона".

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:1)

Голы: Мактоминэй, 44 - 0:1, Мата, 73 - 0:2, Погба, 80 - 0:3.

"Брайтон & Хоув": Стил, Данк, Фелтман, Берн (Сандерс, 81), Бернарду, Уайт, Гросс, Молумби, Макаллистер, Джаханбахш (Мопей, 50), Дьекереш (Троссар, 63).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Линделеф, Далот, Уильямс, Мата, Фред (Лингард, 81), ван де Бек, Мактоминэй, Игало (Погба, 69), Джеймс (Рэшфорд, 69).

"Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:1 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 11 - 1:0, Снодграсс, 46 - 1:1, Ришарлисон, 56 - 2:1, Калверт-Льюин, 78 - 3:1, Калверт-Льюин, 84 - 4:1.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Кенни (Коулман, 42), Нкунку, Хамес Родригес, Делф, Сигурдссон, Аллан (Дукуре, 69), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Крессуэлл, Бальбуэна, Джонсон, Нобл, Лансини, Райс, Ярмоленко, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон.

А еще: "Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии| http://soccernews.ru
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