"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами

"Манчестер Юнайтед", скорее всего, расстанется с полузащитником Полем Погба этим летом, утверждает The Sun.

По данным источника, "красные дьяволы" и "Ювентус" хотят обменяться футболистами: вместо Погба в клуб придет Аарон Рэмзи.

В 29-летнем валлийце заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гунар Сульшер.

В этом сезоне Рэмзи провел 15 матчей за "Юве", отметившись 3 голами и 1 голевой передачей. В активе 7 матчей и 2 ассиста. На данный момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы.

А еще: "Ювентус" может расстаться с Рэмзи| http://soccernews.ru