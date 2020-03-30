"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами

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"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами

"Манчестер Юнайтед", скорее всего, расстанется с полузащитником Полем Погба этим летом, утверждает The Sun.

По данным источника, "красные дьяволы" и "Ювентус" хотят обменяться футболистами: вместо Погба в клуб придет Аарон Рэмзи.

В 29-летнем валлийце заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гунар Сульшер.

В этом сезоне Рэмзи провел 15 матчей за "Юве", отметившись 3 голами и 1 голевой передачей. В активе 7 матчей и 2 ассиста. На данный момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы.

А еще: "Ювентус" может расстаться с Рэмзи| http://soccernews.ru
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