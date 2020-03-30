"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами
"Манчестер Юнайтед", скорее всего, расстанется с полузащитником Полем Погба этим летом, утверждает The Sun.
По данным источника, "красные дьяволы" и "Ювентус" хотят обменяться футболистами: вместо Погба в клуб придет Аарон Рэмзи.
В 29-летнем валлийце заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гунар Сульшер.
В этом сезоне Рэмзи провел 15 матчей за "Юве", отметившись 3 голами и 1 голевой передачей. В активе 7 матчей и 2 ассиста. На данный момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы.
А еще: "Ювентус" может расстаться с Рэмзи| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18