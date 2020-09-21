"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом

Теги манчестер юнайтедталлес магнолокомотив москва

"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Порту" Алексом Таллесом, утверждает Manchester Evening News.

По информации издания, манкунианцы ищут подходящего игрока для усиления состава. 27-летний футболист есть в шорт-листе клуба.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован московский "Локомотив". "Порту" готов отпустить бразильца за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел в "Порту" 49 матчей, отметившись 13 голами и 12 ассистами. Трансферная стоимость защитника - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Валенсия" может подписать голкипера "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов