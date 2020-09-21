"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Порту" Алексом Таллесом, утверждает Manchester Evening News.

По информации издания, манкунианцы ищут подходящего игрока для усиления состава. 27-летний футболист есть в шорт-листе клуба.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован московский "Локомотив". "Порту" готов отпустить бразильца за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел в "Порту" 49 матчей, отметившись 13 голами и 12 ассистами. Трансферная стоимость защитника - 32 миллиона евро.

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