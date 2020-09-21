"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Порту" Алексом Таллесом, утверждает Manchester Evening News.
По информации издания, манкунианцы ищут подходящего игрока для усиления состава. 27-летний футболист есть в шорт-листе клуба.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован московский "Локомотив". "Порту" готов отпустить бразильца за 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист провел в "Порту" 49 матчей, отметившись 13 голами и 12 ассистами. Трансферная стоимость защитника - 32 миллиона евро.
Не пропустите: "Валенсия" может подписать голкипера "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
главное
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
Лента новостей
-
"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"
-
Видаль объявил об уходе из "Барселоны"
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб
-
Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
-
РБК: Черевченко возглавит "Химки"
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Химки" объявили об отставке Гунько
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
-
Моуринью рассказал, когда Бэйл сможет дебютировать за "Тоттенхэм"
-
Дортмундская "Боруссия" потеряла Торгана Азара на несколько недель
-
Кавани может продолжить карьеру в "Реале". Агенты ведут переговоры с клубом
-
Защитник "Ливерпуля" Матип пропустит три недели из-за травмы
-
Газизов: "Спартак» всегда предлагал контракт Рассказову. Все будет нормально"
-
Суарес покидает "Барселону". Стороны договорились о расторжении контракта
-
Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18