"МЮ" интересуется защитником "Лейпцига" Упамекано

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Дайо Упамеконо. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб намерен расстаться с несколькими защитниками и на их замену приобрести новых. "МЮ" пока не начал переговоры по 21-летнему французу.

Ранее главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер сообщил о том, что хочет видеть в команде Упамекано.

Француз продлил контракт с "Лейпцигом" до лета 2023 года.

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