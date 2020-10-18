"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Реала" Вальверде, утверждает The Sun.

По данным источника, сделка может состояться, если в стан мадридцев будет отправлен Поль Погба.

Отметим, что сумма трансфера 22-летнего игрока составляет 700 млн евро.

Вальверде выступает в "Реале" с лета 2016 года. В составе "сливочных" футболист провел 74 матча, забил три гола и сделал 5 ассистов.

А еще: СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба| http://soccernews.ru