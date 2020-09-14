"МЮ" интересуется защитником Таллесом. "Порту" готов отпустить игрока за 20 млн евро

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Порту" Алексом Таллесом. Об этом информирует A Bola.

По данным издания, руководство английского клуба считает, что 27-летний игрок станет альтернативной заменой Серхио Регилону, которого "Реал" не отпускает в "МЮ".

Соглашение Таллеса с "Порту" рассчитано до лета 2021 года. "Порту" готов отпустить игрока за 20 миллионов евро.

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