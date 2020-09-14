"МЮ" интересуется защитником Таллесом. "Порту" готов отпустить игрока за 20 млн евро
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Порту" Алексом Таллесом. Об этом информирует A Bola.
По данным издания, руководство английского клуба считает, что 27-летний игрок станет альтернативной заменой Серхио Регилону, которого "Реал" не отпускает в "МЮ".
Соглашение Таллеса с "Порту" рассчитано до лета 2021 года. "Порту" готов отпустить игрока за 20 миллионов евро.
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|М
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|2
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|27
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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