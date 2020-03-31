"МЮ" готов купить Санчо и платить ему 450 тысяч евро в неделю

1 Теги манчестер юнайтедджейдон санчоборуссия дортмунд

"МЮ" готов купить Санчо и платить ему 450 тысяч евро в неделю

"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо контракт с большим окладом. Об этом сообщает Independent.ie.

По данным источника, "красные дьяволы" готовы платить 20-летнему вингеру 450 тысяч евро в неделю. Также "МЮ" готов предложить футболисту футболку с номером 7, под которым выступали такие футболисты как Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантон и другие. На трансфер Санчо клуб готов потратить 130 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел 35 матчей за "Боруссию", забив 17 голов и сделав 19 ассистов.

А еще: Дортмундская "Боруссия" не собирается снижать цену на Санчо| http://soccernews.ru
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