"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления

Теги манчестер юнайтедтрент александр-арнольд

"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления

Болельщик "Манчестер Юнайтед" наказан пожизненным баном за расистские оскорбления игрока "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, клуб решил навсегда запретить фанату посещать матчи команды.

Напомним, болельщик выкрикивал расистские оскорбления во время 1-го тайма матча 9-го тура АПЛ "МЮ" - "Ливерпуль". В перерыве встречи мужчину выгнали со стадиона.

Руководство "красных дьяволов" заявило, что и впредь будет использовать подобные санкции.

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