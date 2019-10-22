"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления

Болельщик "Манчестер Юнайтед" наказан пожизненным баном за расистские оскорбления игрока "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, клуб решил навсегда запретить фанату посещать матчи команды.

Напомним, болельщик выкрикивал расистские оскорбления во время 1-го тайма матча 9-го тура АПЛ "МЮ" - "Ливерпуль". В перерыве встречи мужчину выгнали со стадиона.

Руководство "красных дьяволов" заявило, что и впредь будет использовать подобные санкции.

А еще: ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru