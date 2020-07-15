"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды
"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, клуб хочет расстаться с защитниками Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Диогу Далотом и Маркосом Рохо, полузащитником Джесси Лингардом и нападающим Алексисом Санчесом.
Таким образом, руководство клуба надеется выручить денег на покупку новых игроков, которые нужны главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Норвежец хочет приобрести вингера "Боруссии" Джейдона Санчо.
"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18