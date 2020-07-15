"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды

Теги манчестер юнайтедмаркос роходжесси лингардуле гуннар сульшерджейдон санчо

"МЮ" намерен расстаться с шестью игроками команды

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб хочет расстаться с защитниками Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Диогу Далотом и Маркосом Рохо, полузащитником Джесси Лингардом и нападающим Алексисом Санчесом.

Таким образом, руководство клуба надеется выручить денег на покупку новых игроков, которые нужны главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. Норвежец хочет приобрести вингера "Боруссии" Джейдона Санчо.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 баллов.

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