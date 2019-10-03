"МЮ" не может победить в 10 подряд гостевых матчах впервые с 1989 года

Сегодня, 3 октября, "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть АЗ (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Нидерландах, на стадионе "Карс Джинс".

Таким образом, "МЮ" довел серию без побед в гостевых матчах до 10. В 10 гостевых матчах "красные дьяволы" шесть раз проиграли и четыре раза закончили ничьей.

По данным Gracenote Live, этот антирекорд без гостевых побед у "МЮ" впервые с 1989 года. Тогда команда не могла выиграть на выезде 11 матчей подряд.

"МЮ" в группе L занимает 2 место, набрав 4 балла, у АЗ 2 очка и 3 место.

В 3-м туре ЛЕ "МЮ" сыграет с "Партизаном", а АЗ встретится с "Астаной", матчи состоятся 24 октября.

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