"МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша

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"МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" не может договориться со "Спортингом" о трансфере Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Sky Sports.

Португальский клуб готов отпустить 25-летнего футболиста за 66 миллионов евро с включением в сделку Маркуса Рохо. "МЮ", в свою очередь, не планирует расставаться с Рохо.

"Спортинг" готов рассмотреть других футболистов "красных дьяволов" взамен Фернандеша.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах.

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