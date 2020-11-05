"МЮ" не планирует расставаться с Сульшером

"Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с главным тренером Уле Гунар Сульшером в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство клуба поддерживает специалиста и не намерено расторгать с ним контракт.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" связывались с экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

В чемпионате Англии "МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице.

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