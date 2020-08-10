"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо

Теги боруссия дортмундманчестер юнайтедджейдон санчотрансферы

"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо

В "Манчестер Юнайтед" остались недовольны тем, как дортмундская "Боруссия" вела переговоры о переходе хавбека Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" считают странным то, что переговоры вел сторонний агент, а "Боруссия" ни разу не вышла напрямую. Также "МЮ" раздосадован тем, в каком темпе проходили переговоры.

Ранее спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что Санчо продолжит выступать за команду. Менеджер сообщил, что футболист продлил контракт до 2023 года. 

Не пропустите: Джейдон Санчо, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира

"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов