"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо
В "Манчестер Юнайтед" остались недовольны тем, как дортмундская "Боруссия" вела переговоры о переходе хавбека Джейдона Санчо.
"Красные дьяволы" считают странным то, что переговоры вел сторонний агент, а "Боруссия" ни разу не вышла напрямую. Также "МЮ" раздосадован тем, в каком темпе проходили переговоры.
Ранее спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что Санчо продолжит выступать за команду. Менеджер сообщил, что футболист продлил контракт до 2023 года.
Не пропустите: Джейдон Санчо, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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