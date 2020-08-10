"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо

В "Манчестер Юнайтед" остались недовольны тем, как дортмундская "Боруссия" вела переговоры о переходе хавбека Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" считают странным то, что переговоры вел сторонний агент, а "Боруссия" ни разу не вышла напрямую. Также "МЮ" раздосадован тем, в каком темпе проходили переговоры.

Ранее спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что Санчо продолжит выступать за команду. Менеджер сообщил, что футболист продлил контракт до 2023 года.

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