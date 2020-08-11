"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира

"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Победный гол забил Бруну Фернандеш, реализовав пенальти.

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" - 1:0

Голы: Фернандеш, 95 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи (Линделеф, 71), Уан-Биссака, Магуайр, Уильямс, Погба, Бруну Фернандеш, Фред (Матич, 70), Марсьяль (Мактомини, 120), Гринвуд (Мата, 90), Рэшфорд (Лингард, 113).

"Копенгаген": Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 15), Нельссон, Варела (Бартолец, 105), Бьелланд, Пеп Мас (Овьедо, 58), Стаге (Мудражия, 105), Зека, Фальк (Вик, 111), Винд, Дарамю (Кауфманн, 57).

В полуфинале "МЮ" встретится с "Севильей" или "Вулверхэмптоном".

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