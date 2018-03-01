"МЮ" отказался от увеличения вместительности своего стадиона из-за трансферных запросов Моуринью

Английский "Манчестер Юнайтед" отказался от увеличения вместительности своего стадиона "Олд Траффорд", информирует Daily Mail.

По сведениям издания, причиной такого решения послужили трансферные запросы на ближайшее лето главного тренера команды Жозе Моуринью. Руководство клуба приняло решение направить средства, которые предназначались для реконструкции арены, на удовлетворение требований своего наставника по укомплектованию состава.

Напомним, Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru