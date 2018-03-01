"МЮ" отказался от увеличения вместительности своего стадиона из-за трансферных запросов Моуринью
Английский "Манчестер Юнайтед" отказался от увеличения вместительности своего стадиона "Олд Траффорд", информирует Daily Mail.
По сведениям издания, причиной такого решения послужили трансферные запросы на ближайшее лето главного тренера команды Жозе Моуринью. Руководство клуба приняло решение направить средства, которые предназначались для реконструкции арены, на удовлетворение требований своего наставника по укомплектованию состава.
Напомним, Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20