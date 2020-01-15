"МЮ" отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"МЮ" отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности

"Манчестер Юнайтед" отменил сборы в Катаре, которые должны были состояться в феврале. Об этом сообщает The Guardian. 

К такому решению пришел главный тренер команды Уле-Гунар Сульшер, который обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке.

"Есть вещь, которая волнует меня больше футбола", - сказал Сульшер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после конфликта Ирана и США.

А еще: "Манчестер Юнайтед" договорился о переходе лидера обороны "Наполи"| http://soccernews.ru
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