"МЮ" отпустит Смоллинга в "Рому", если купит у "Наполи" Кулибали

"Рома" готова выкупить права на защитника Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "МЮ" готов будет продать игрока, если приобретет у "Наполи" Калиду Кулибали.

Стоит отметить, что английский клуб уже не раз повышал цену на 30-летнего защитника. Трансферная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

В "Роме" Смоллинг играет на правах аренды с лета 2019 года.

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