"МЮ" отпустит Смоллинга в "Рому", если купит у "Наполи" Кулибали
"Рома" готова выкупить права на защитника Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, "МЮ" готов будет продать игрока, если приобретет у "Наполи" Калиду Кулибали.
Стоит отметить, что английский клуб уже не раз повышал цену на 30-летнего защитника. Трансферная стоимость игрока - 20 миллионов евро.
В "Роме" Смоллинг играет на правах аренды с лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18