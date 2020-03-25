"МЮ" отпустит Смоллинга в "Рому", если купит у "Наполи" Кулибали

Теги ромакрис смоллингнаполикалиду кулибали

"МЮ" отпустит Смоллинга в "Рому", если купит у "Наполи" Кулибали

"Рома" готова выкупить права на защитника Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "МЮ" готов будет продать игрока, если приобретет у "Наполи" Калиду Кулибали.

Стоит отметить, что английский клуб уже не раз повышал цену на 30-летнего защитника. Трансферная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

В "Роме" Смоллинг играет на правах аренды с лета 2019 года.

Не пропустите: Президент "Сампдории" считает, что сезон нельзя продолжать| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"

Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов